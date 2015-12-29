النيابة تأمر بحجز عاطل على ذمة التحريات لاتهامه باغتصاب ربة منزل فى الخانكة

أمر حسام شاهين وكيل نيابة الخانكة، برئاسة المستشار جمال حته رئيس النيابة، بحجز عاطل لحين وصول تحريات المباحث حول اتهامه باقتحام شقة ربة منزل واغتصابها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد تلقيه بلاغا من "رباب.ج" 21 سنة ربة منزل، وتعانى من حالة إعياء شديد وبها آثار جروح وخدوش بالجسم والرقبة واليدين، وأقرت بأنها تعرضت لواقعة اختطاف منذ حوالى 5 سنوات من قبل كل من "عصام ع" 27 سنة عاطل، و"محمد م" 32 سنة عاطل، و"أحمد أ" 31 سنة عاطل، وقاموا بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8598 إدارى مركز الخانكة لسنة 2010، وتم عقد جلسة عرفية بين أسرتها والمتهمين، وانتهت بسداد قيمة المصوغات لوالدها، وتم عرضهم على النيابة العامة التى أمرت بحبسهم، وحكم عليهم بالسجن 3 سنوات، وعقب ذلك تزوجت من "سامى ا".

وأضافت المجنى عليها أنه منذ حوالى 6 أشهر فوجئت بتردد المتهمين أكثر من مرة على منزل والدها، وقاموا بتهديده وطالبوه برد قيمة المصوغات لهم للتسبب فى حبسهم، وخشية مطاردتهم قاموا بنقل إقامتهم بمنطقة الجبل الأصفر، إلا أنها فوجئت بالمتهم الأول يتردد عليها بمسكنها فى أوقات لا يتواجد فيها زوجها، وأنها عقب توجه زوجها لعمله فوجئت بالمتهم الأول وبصحبته أخر ملثم داخل المنزل، وقام الأول بالتعدى عليها بالضرب وإجبارها على الخضوع للثانى الذى قام بالتعدى عليها جنسياً مرتين، ما تسبب فى حدوث ما بها من إصابات وتركاها وفرا هاربين .

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول، وبعرضه على المجنى عليها تعرفت عليه وأقرت بأنه مرتكب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12504 لسنة 2015 إدارى مركز شرطة الخانكة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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