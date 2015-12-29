تحرير 113 محضرا ومحالفة تموينية فى مجال المخابز والأسواق بالإسماعيلية

أعلن حسن الجاويش مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أن مديرية التموين بالمحافظة قامت بتحرير وضبط عدد 113 محضرا ومخالفة تموينية والتى شملت تحرير 69 محضر منها 8 محاضر نقص أوزان و 1مواصفات و1 توقف عن العمل و10 مخالفة مواعيد التشغيل و4 مخالفات أخرى و37عدم إعلان عن الأسعار و6 مخالفة شهادات صحية و2 انتهاء صلاحية.

وأشار الجاويش إلى الرقابة التموينية بالمديرية قامت بعمل 14 محضر بالمدينة 2 للبيع بأزيد من التسعيرة و10 عدم إعلان و9 محاضر بفايد منها محضر1 نقص وزن و1 مواصفات و6 محاضر عدم إعلان و1 انتهاء صلاحية فى مجال المخابز ومجال الأسواق والمحلات العامة.

كما أسفرت الحملة أيضا عن تحرير 5 محاضر عدم إعلان بالتل الكبير و7 محاضر عدم إعلان بالقصاصين فى مجال الأسواق والمحلات العامة و5 محاضر بالقنطرة غرب 1 محضر مواصفات و1 تهريب و1 سجلات و1 عدم إعلان و1 محضر شهادات صحية فى مجال المخابز والأسواق والمحلات العامة و4 محاضر عدم إعلان بالقنطرة شرق.

وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بشأن ضرورة استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق والعمل على توفير كافة السلع والتصدى لمنع الاحتكار وعدم الإعلان عن السلع والبيع بأزيد من القيمة المقرر بها والغش التجارى.