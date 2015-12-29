محافظ المنيا: الجامعة بيت العلم والمشورة وأصبحت منياوى منذ عملى بالمحافظة

قال اللواء طارق نصر محافظ المنيا أن جامعة المنيا تعد بيت الخبرة الأول والتى نستطيع من خلالها الارتقاء بالمحافظة، قائلا: "علينا جميعا أن نبذل الجهود وأن يكون هدفنا جميعا إعادة المنيا لتصبح عروسا للصعيد كسابق عهدها.

أعرب المحافظ خلال حضوره مجلس جامعة المنيا، بحضور الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بتواجده وسط كوكبة من العلماء قائلا: أنتم أهل الفضل والمشورة .

وأكد المحافظ أن البحث العلمى هو الذى يربط الجامعة بالمجتمع والبيئة المحيطة بها وبتطبيقه يسهم بشكل عظيم فى حل كل المشاكل وتذليل جميع العقبات التى يعانى منها المواطنون ،موضحا أن هناك مسئولية كبيرة علينا جميعا لخدمة أهالى المنيا وقال إننى أصبحت مواطن منياوى منذ بدأت عملى فى المنيا فالانتماء للإقليم يمثل انتماء للدولة بأكملها.

من جانبه، رحب الدكتور جمال أبو المجد رئيس الجامعة، بالمحافظ وهنأه على توليه منصب محافظ المنيا، مؤكدا أن جامعة المنيا مستمرة فى تقديم كافة الخبرات العلمية لخدمة أبناء المحافظة .