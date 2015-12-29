محافظ الإسكندرية: "ربنا بيلهمنى بمعرفة أصحاب المصالح واللى يجى عليا مش بيكسب"

قال محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، "بابى مفتوح أمام الجميع ولن أغلق بابى أمام أحد، ولن أفرق بين رجل أعمال وأخر إلا بالقانون"، مضيفا فيما يتعلق بالتعامل مع أصحاب المصالح الخاصة "ربنا بيلهمنى لمعرفتهم واللى يجى عليا مش بيكسب".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عصر اليوم بالمقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية.

وأشار إلى هدم المبانى الأثرية بالإسكندرية، يأتى بسبب خلل وثغرات فى القانون، مطالبا بنقل الإدارة الهندسية المنوط بها استصدار التراخيص للبناء والهدم خارج الأحياء لأنها تتبع وزارة الإسكان وتقع تحت سلطتها وليس سلطة رئيس الحى.