بدء إجراءات انتخابات جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

تشهد جمعية مستثمرى العاشر من رمضان اليوم الأربعاء انتخابات مجلس إدارة الجمعية لدورته الجديدة، ويتنافس فيها 36 رجل أعمال انسحب 4 منهم، ويتنافس المرشحون لقائمتين ضمت القائمة الأولى تحت شعار "الإنجازات والمستقبل" 13 رجل أعمال من أعضاء ورؤساء الجمعية فى الدورات السابقة، بينما شملت القائمة الثانية والتى أطلقت على نفسها قائمة "التغيير مستقبل العاشر" 11 رجل أعمال آخرين.

وأعلن الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، خلال إجراءات الانتخابات أن الحضور وصل إلى 333 عضوا من إجمالى 435 من لهم حق الحضور بنسبة حضور 68% حيث إن أعضاء الجمعية 490 عضوا ومن لهم حق الحضور 435 والحاضر 333 حاضرا بالأصالة عن نفسه 38 رجل أعمال و239 بموجب توكيلات و256 تفويضات.

وضمت قائمة رجال الأعمال المتقدمين للترشح 32 شخصية وهم "أبو العلا أبو النجا، السيد بسيونى، وسيد البرهمتوشى، محمد عبد العال، محى حافظ، أيمن رضا، عتريس محمد، حسن الفندى، هدى ياسين، عادل الشنوانى، محمود سلطان، حسن علام، ياسر عبد العاطى، صبحى نصر، مجدى عتمان، محمد حسن ، حسام فريد، طلعت غبور، عمرو الفندى، محمد السويدى، محمد نور الدين، إسلام عبد الهادى، سالى فاروق، أحمد حافظ، عادل غانم، وليد هلال، عمرو محيى، مصطفى عبد الرحمن، سمير عارف" فيما انسحب من خوض الانتخابات كل من "أحمد الخطيب، مدحت خلف، إبراهيم القاضى، محمد الزاهد".

وتضم قائمة الإنجازات والمستقبل 13 عضوا وهم، "سيد البرهمتوشى، محمد عبد العال، محى حافظ، أيمن رضا، حسن الفندى، هدى ياسين، عادل الشنوانى، محمود سلطان، حسن علام، ياسر عبد العاطى، صبحى نصر، مجدى عتمان وأبو العلا أبو النجا ومحمد مجد المنزلاوى ومحمد نور الدين".

فيما ضمت قائمة التغير مستقبل العاشر كل من " عادل محمد غانم، محمد السويدى، محمد نور الدين ، و أيمن رضا وعمرو قنديل، سمير عارف، عمرو الفندى، اسلام عبد الهادى، طلعت غبور، سالى فاروق، محمد مجد المنزلاوى، حسام فريد ومحمود سلطان".

وطالب هلال الحضور بضرورة سحب بعض التفويضات الخطاء حيث أن شروط التوكيلات أن يكون مدير ويعمل فى الشركة ولا يجوز أن يكون مدير لأكثر من شركة وأن خطاء قبول التفويضات قد يعرضنا للطعن على وهذا تقصير من الجمعية وكان علينا إما أن يتم إلغاء التفويضات بالكامل أو تأجيل اجتماع الجمعية العمومية أو تركها لليوم ومن قدم تفويض خطاء عليه أن يسحبه فورا وبالفعل تقدم بعض الأعضاء لسحب التفويضات الخاطئة.

وأعطى الدكتور محرم الكلمة لاثنين عن المجموعتين لعرض رؤيتهم لتطوير العاشر والجمعية، وتحدث عن قائمة الإنجازات، المهندس صبحى نصر، والمهندس سيد البرهمتوشى وأكد نصر أنه تم بالفعل إقامة معرض صناع العاشر من رمضان على مساحة 10 آلاف متر، وسيتم افتتاحه بداية العام، كما تم إنشاء مجاورة سكنية على مساحة 25 فدانا للعاملين، تجنبا لإرهاق العاملين، وتخفيض تكاليف النقل والتى بالتالى تخفض تكاليف الإنتاج، كما تم الحصول على 15 فدانا لإقامة المركز العلمى التكنولوجى بخلاف الإنجازات التى تم حلها بالنسبة لمشاكل المستثمرين بعد الثورة، والتعاون مع الجهات الأمنية، لرجوع الأمن والأمان للمدينة، إلى ما عادت إليه وإعادة بناء قسمى أول وثانى بالتعاون مع مجلس أمناء، كما تم الحصول من وزير البترول على أن يتم سداد ما هو مستخدم فعلا من الغاز بعيدا عن تكاليف التأمين، كما تمت المطالبة بعودة شركة المياه إلى جهاز العاشر من رمضان بدلا من تحصيل شركة المياه مباشرة من المصانع بتكاليف مضاعفة.

بينما قام وليد هلال والدكتور حسام فريد ممثلا عن مجموعة التغيير من اجل مستقبل العاشر، بعرض رؤية له حول اهمية حصر المصانع المغلقة والمتعثرة، وبحث اسباب الاغلاق أو التعثر وعمل اجتماعات مع الحكومة والبنك المركزى، لحل مشاكل الشركات واعادتها الى سوق العمل، وتشغيل العمالة وزيادة الانتاج واهمية توفير الاراضى الصناعية الجديدة وتغيير لائحة توزيع الاراضى بحيث تكون التوسعات للمصانع فى المدينة الحق فى تخصيص اراضى بدون اللجوء الى القرعة التى نجم عنها تدخل السماسرة وارتفاع قيمة الاراضى وجعلت من سماسرة مستثمرين واعضاء فى جمعية المستثمرين، والمطالبة بضرورة تحسين القيمة المضافة لقانون الضرائب العقارية، وتفعيلها من اجل محاربة صناعة بير السلم، اضافة الى دراسة ارتفاع فواتير المياة والضغط على وزارة الاسكان لزيادة ميزانية صيانة المرافق والطرق لمدينة العاشر من رمضان ووضع خطة زمنية للانتهاء من صيانتها لتستعيد المدينة رونقها وقدرتها على المنافسة فى السوق الاستثمارى المحلى والعالمى، وتم فتح باب الانتخابات بمقر الجمعية ومازال التصويت مستمر.