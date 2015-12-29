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محافظ الوادى الجديد: الرئيس يفتتح الريف المصرى الجديد بالفرافرة غدا

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محافظ الوادى الجديد: الرئيس يفتتح الريف المصرى الجديد بالفرافرة غدا محافظ الوادى الجديد: الرئيس يفتتح الريف المصرى الجديد بالفرافرة غدا
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لـــ "اليوم السابع" اليوم الثلاثاء أن إجمالى تكلفة مشروع الريف المصرى الجديد المقرر افتتاحه غدا الأربعاء ضمن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمنطقة الفرافرة الجديدة يصل إلى مليار ونصف المليار جنيه لإنشاء تجمع عمرانى جديد بالفرافرة، يضم إنشاء 3 قرى منها قرية خدمية بإجمالى 2000 منزل ريفى و40 عمارة سكنية و28 مبنى خدمى ومنطقة صناعية على مساحة 100 فدان وهو المشروع الذى تم الانتهاء منه فى فترة زمنية قياسية .

وأضاف عشماوى أن مشروع الريف المصرى الجديد يأتى فى إطار تنفيذ خطة رئيس الجمهورية لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان حيث تم الانتهاء من استصلاح 10 آلاف فدان بتكلفة 222 مليون جنيه وحفر 165 بئر رى زراعى على أعماق تصل إلى 1000 متر.

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