Kim Kardashian تتلقى 150 هدية في أول إطلالة لها بعد الولادة

بعد إنجابها لابنها Saint يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول، أطلّت Kim Kardashian لأول مرة عشية عيد الميلاد بعد أقل من شهر واحد على ولادتها، كاشفة عن جسمها الذي اكتسب وزناً زائداً، وتمنّت لو يعود كما كان من قبل.

نشرت نجمة تلفزيون الواقع صوراً من احتفالها مع عائلتها بليلة الميلاد في منزل والدتها Kris Jenner ، وبدا وجهها المثالي مزيّناً بماكياج كامل رافقته تسريحة شعر ضفائر اعتمدتها مع ابنتها الصغيرة North ، فبدتا متشابهتين جداً بالتسريحة والأزياء السوداء أيضاً.



أطلّت Kim Kardashian في السهرة مرتدية حمّالة صدر سوداء اللون تحت قميص شفاف غطته بجاكيت فرو، حاملة بين ذراعيها ابنتها، وكانت بغاية السعادة مع عائلتها، بالرغم من أن ابنها الحديث الولادة لم يرافقها، إذ رفضت مع زوجها مبالغ طائلة عرضتها عليهما وسائل الإعلام مقابل نشر أول صور حصريّة له.

في السهرة، وقفت Kim أمام شجرة الميلاد التي وضع زوجها Kanye west تحتها 150 هدية مغلفة بالأحمر معرباً عن حبّه الكبير لها، فنشرت Kim صورة لبعض منها بالإضافة إلى صور التقطتها في السهرة مع ابنتها وزوجها وطبعاً مع بابا نويل والأهل والأصدقاء، قامت الأم الحديثة بنشر بعضها على انستقرام وعلقت عليها بالآتي:



" أتذكّر جيداً بأن والدتي لم تفوّت أي سنة من دون تنظيم حفلة ليلة عيد الميلاد، ولكن هذه السنة الحفلة مذهلة بكل التفاصيل الصغيرة التي اهتمّت بها. كانت الليلة ممتعة ومسلّية قضيناها مع أصدقائنا وأقاربنا".

وأضافت Kardashian :"أما بالنسبة إلى North فأرادت أن تصفف شعرها مثلي تماماً فبدينا متشابهتين طوال السهرة".



ولم تنس Kim نشر صورة من الذكريات ظهرت فيها مع شقيقتيها Khloe و Kourtney تعود لعيد الميلاد من عام 1986.

ماذا طلبت Kim Kardashian من Kanye هدية سبق أن استعارتها؟