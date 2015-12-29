سلّوم حداد يتلقى الضربات من أقرب الناس إليه

دمشق _ سيدتي نت

يواصل الفنّان القدير سلّوم حداد تصوير مشاهده في بطولة "خاتون"، بشخصية "أبو العزّ" زعيم حارة العمارة التي تتعرض لتحديات خارجية وداخلية كثيرة.

ويعتبر دور حدّاد محورياً في العمل الشامي بسبب ترابط معظم الخطوط الدرامية في نص الكاتب طلال مارديني في بيت وعائلة "أبو العزّ"، فهو من جهة والد "خاتون" التي تحب "كريم" الضابط الفرنسي الذي يمثل الاستعمار. ومن جهة أخرى يتعرض لمكائد قريبه "أبو فهد" في نزاع على السلطة، إضافة إلى تفكك عائلته وسط هذه التطورات وتداعي نفوذه ومفاجآت أخرى بانتظاره.

ويجعل هذا التصعيد الدرامي من "أبو العزّ" شخصية لا تهدأ بردود أفعالها ، ما يجعل أداء شخصية مثل "أبو العزّ" بحاجة لخبرة ممثل كحدّاد، ليستطيع أن يكون السلطة والتجرد منها في الوقت عينه، والمحافظ على القيّم والتي يُطعن فيها من داخل منزله، إلى جانب حالات أخرى أقلها تلقيه الضربات من أقرب الناس إليه.

ويشارك حدّاد في بطولة العمل إلى جانب مجموعة من النجوم السوريين والعرب، من أبرزهم باسم ياخور وسلافة معمار وكاريس بشّار وزهير رمضان وكندة حنا وميلاد يوسف وأيمن رضا ونادين تحسين بيك ومعتصم النهار وجيني إسبر وفادي صبيح. ومن لبنان يوسف وورد الخال وطوني عيسى، وحسن كشاش من الجزائر، في "فانتازيا شامية" ، على أن يبدأ عرض العمل في رمضان المقبل على مدى 60 حلقة، من إنتاج "غولدن لاين، ومعالجة درامية لسيف حامد، وإخراج تامر إسحق.