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خبر في الجول - دويدار سيطلب الرحيل عن الزمالك

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خبر في الجول - دويدار سيطلب الرحيل عن الزمالك خبر في الجول - دويدار سيطلب الرحيل عن الزمالك

سيجتمع مرتضى منصور رئيس الزمالك بلاعبه أحمد دويدار بعد قليل لسبب غير معلوم حتى الآن.

وعبر دويدار عبر صفحته بإنستجرام عن ضيقه من وضعه داخل النادي وقال إنه يصبر من أجل جمهور الزمالك ولتقديره للرئيس مرتضى.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيطلب من مرتضى رسميا الرحيل عن الزمالك خلال الجلسة التي ستجمعهما بعد قليل.

وفور عودة علي جبر ومحمد كوفي من الإصابة استعادا مكانيهما في الزمالك رغم المردود الجيد لدويدار في مباريات الفريق الأولى بالدوري.

واستدعى هيكتور كوبر اللاعب لمنتخب بعد ظهوره بشكل طيب في الأونة الأخيرة إلا أن رجوعه لدكة البدلاء لم يرضيه.

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فيديو اليوم السابع

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