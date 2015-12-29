طارق يحيى يكشف لـ في الجول عن هدف الجيش بعد إسقاط الزمالك والحدود

كشف طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش عن هدف فريقه خلال الموسم الجاري من الدوري، بعد الفوز على الزمالك حامل اللقب ثم على حرس الحدود.

ويستقر الجيش في المركز العاشر برصيد 12 نقطة، قبل مواجهة غزل المحلة يوم الأربعاء في الجولة الـ11 من المسابقة.

يحيى قال لـFilGoal.com: "بعد الفوز علي الزمالك وحرس الحدود، نسعى للاستمرار في حصد النقاط لتحقيق طموحات النادي ومجلس الإدارة كما اتفقنا".

وتابع "الاتفاق هو البعد عن منطقة الخطر والاستقرار في الترتيب بمنتصف الجدول، على أن ننافس على دخول المربع الذهبي في الموسم المقبل".

وأشار مدرب الجيش إلى أن مواجهة المحلة الذي يتذيل جدول الدوري ليست سهلة.

ثم أوضح "مواجهتهم لن تكون سهله، يجب علينا احترام غزل المحلة وتقديره، حتى نستطيع تحقيق نتيجة ترضينا".

وأتم "فضلا عن صعوبة اللعب أمامه في ملعبه بالمحلة، وتمسكهم بأي نقطة تعطي لهم أمل في البقاء في الممتاز".