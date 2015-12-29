مدرب النني السابق لـ في الجول: لا يقل عن صلاح.. وخطوة أرسنال تأخرت

يرى محمد رضوان مدرب محمد النني السابق في المقاولون العرب أن انتقال اللاعب المنتظر إلى أرسنال يعد خطوة مميزة ولكنها متأخرة.

واقترب النني بشكل كبير من الانتقال لمدفعجية شمال لندن في ظل تقارير تؤكد اتفاق بازل مع النادي الإنجليزي على الصفقة وخضوع اللاعب للكشف الطبي مع سهولة حصوله على تصريح العمل.

وأكدت جريدة ميرور أن الصفقة تنتظر فقط الإعلان الرسمي.

واستطلع FilGoal.com رأي محمد رضوان في الصفقة ليدلي بتلك التصريحات..

"النني ابن من أبنائي مثله مثل محمد صلاح، كان لاعب (باين عليه النجومية) من صغره وكنت أستبشر له خيرا".

"قدم مستوى رائع من بازل وتميز في قدرته على تطوير نفسه، مركزه في الملعب لا يتيح له الفرصة للفت الأنظار لإنه لا يهدف. لكن النني استطاع تطوير مستواه وبدأ في التسجيل ولفت الأنظار".

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"النني كان دائما ما يأخذ رأيي حتى بعد ما تركت المقاولون، وعندما تلقى عروض محلية كنت أنصحه بالاحتراف الخارجي لأن مستواه يؤهله لذلك".

"انضمام النني لأرسنال خطوة مميزة لكنها متأخرة قليلا، أتمنى بالتأكيد أن ينجح في التحدي الجديد مثلما نجح مع بازل. النني لا يقل عن محمد صلاح لكن صلاح يتميز بالتأكيد في تسجيل الأهداف بحكم مركزه".

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"من المهم أن يخرج اللاعب مبكرا حتى يستطيع الحصول على خبرات في سن صغيرة والاستفادة منها فيما بعد مثلما حدث مع ميدو وصلاح والنني".

قطاع الناشئين بالمقاولون

أخرج قطاع الناشئين بالنادي القاهري محمد صلاح ومحمد النني من النجوم اللامعين بالخارج، فلماذا يتفوق هذا القطاع بالذات؟

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يجيب رضوان "الأمر الأهم هو الاهتمام بالناشئين وإعدادهم بشكل جيد".

"بعد ذلك تأتي نظرة المدير الفني للفريق الأول، والذي يعطي ثقة للاعبين الصغار للعب في الدوري الممتاز رغم صغر سنهم".

"أنا صعدت محمد صلاح مثلا من فريق تحت 16 سنة في لقاء أمام إنبي في بتروسبورت".

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