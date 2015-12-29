وصفات من التمر لزيادة الوزن وتقوية المناعة.. اخلطه بالسمسم وحطه على اللبن

التمر من أهم أنواع الفاكهة المفيدة للصحة والجسم والمناعة بشكل عام، وذلك لاحتوائه على الكثير من العناصر والفيتامينات والسعرات المفيدة.>أوضح الدكتور صابر الغرباوى، استشارى علاج أمراض السمنة والنحافة، التمر يحتوى على عناصر مهمة كالمنجنيز والزنك والأملاح المعدنية، كما أنه غنى بالكالسيوم المفيد للعظام والفسفور، وكذلك نسبة من السكريات العالية والسعرات الحرارية والدهون المفيدة فى زيادة الوزن، ولا تقف مكوناته عند هذا الحد بل إنه غنى بالكثير من أنواع الفيتامينات كفيتامين ب، وفيتامين سى لتعزيز المناعة.

خلطات ووصفات لزيادة الوزن باستخدام التمر

>ولأن التمر من أنواع الفاكهة التى من الممكن ألا يحب البعض تناولها كما هى، وبخاصة الأطفال، فهناك وصفات وطرق مبتكرة لإعداد وتقديم التمر بطريقة جديدة ومفيدة لمن يعانون ضعف البنية، ومنها حسب توضيح أخصائى علاج السمنة والنحافة، وصفة تعتمد على تسخين التمر فى بعض الزبد الفلاحى الطبيعى الدسم، وبعد تشويحه يضاف إليه حبات السمسم الذهبى الغنية بالدهون والزيوت الصحية وهى وصفة تساعد على زيادة الوزن إذا ما تناولها الشخص مرة فى الأسبوع بانتظام.

وتابع الدكتور صابر الغرباوى حديثه مقدما وصفة أخرى مفيدة للغاية بإضافة حبات التمر المخلية من البذر تماما على اللبن كامل الدسم، وإضافة ملعقتين من العسل الأبيض أو أقل حسب الطلب، مع رشة قليلة من القرفة، ليصبح مخفوقًا وخليطًا رائعًا ومفيدًا يمكن تناوله يوميًا صباحًا لتعزيز النشاط والمناعة وزيادة الوزن.