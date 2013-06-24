القهوة والكاكاو... لتنعيم البشرة

يُعتبر ماسك القهوة والكاكاو وسيلة ناجعة لتصفية البشرة ومنحها بريقاً وجمالاً ونعومةً لا تُضاهى، وممّا يجعل هذا الماسك آمناً وفعَّالاً مكوّناته الطبيعيّة والغنيّة بموادّ الترطيب والموادّ المضادّة للأكسدة والمتوفّرة في كلّ منزل، هذا عدا عن سهولة تطبيقهِ وتكراره مراتٍ عديدة.

طريقة تطبيق ماسك القهوة والكاكاو:

في صحن نظيف، اخلطي ملعقتين كبيرتين من عسل النحل الطبيعيّ وملعقة كبيرة من القهوة التركية المطحونة، ثمّ أضيفي ملعقة كبيرة من الكاكاو المرّ على شكل بودرة، ثمّ ملعقتين كبيرتين من ماء الورد، حتى يُصبح لديكِ خليط متجانس القوام.

نظِّفي بشرة وجهكِ ورقبتكِ بالماء الفاتر والصابون جيداً، ثمّ جفّفي المنطقة المبلّلة.

ضعي ماسك القهوة والكاكاو على وجهكِ ورقبتكِ لمدة 15 دقيقة.

أزيلي القناع بحركات دائريّة، ويُمكنكِ وضع القليل من الماء عليهِ، إذا كان جافاً بشكل كبير.

اشطفي بشرتكِ بالماء البارد جيداً، ثمّ رطّيبها بالقليل من زيت الصبّار.

كرّري تطبيق ماسك القهوة والكاكاو 3 مرات أسبوعياً لتحصلي على بشرة ناعمة، مثل بشرة الأطفال، وأخبرينا بالنتائج التي تحصلين عليها.