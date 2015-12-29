بشرى لمرضى القلب.. الشيكولاتة تساعد على توسيع الشرايين وزيادة تدفق الدم

نتائج جديدة ومثيرة كشف عنها تقرير حديث نشر مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، حيث أفاد أن الشيكولاتة يمكن أن تكون جزءًا من النظام الغذائى الصحى لمرضى القلب، ولكن لا يمكن أكلها بإفراط فى اليوم الواحد.

وأوضح الدكتور تشونسى كراندال، أخصائى أمراض القلب، أن الفوائد الصحية للشيكولاتة مثيرة للاهتمام حيث تجرى حاليًا دراسة واسعة النطاق عن تأثير الكاكاو والمكملات الغذائية المتعددة والفيتامينات على أمراض القلب والسرطان.

وأشار فريق من الأطباء فى مستشفى بريجهام للنساء، ومركز أبحاث السرطان، أن الكاكاو الموجود فى الشيكولاتة يمكن أن يساعد فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن أن يساعد فى الحد من خطر السرطان، خاصة فى النساء الأكبر سنًا.

وأكد الباحثون أن حبوب الكاكاو لها خصائص طبية تعود لقرون، ولا سيما فى المكسيك وإسبانيا، لافتين إلى أن الشيكولاتة وخاصة النوع الداكن تحتوى على الفلافانول الغنى بمضادات الأكسدة والخصائص التى تساعد على حماية الجسم من آثار الشيخوخة.

وأضاف الباحثون أن الشيكولاتة تعزز مستويات أكسيد النتريك فى الدم، والتى يمكن أن تعمل على توسيع الشرايين التاجية وزيادة تدفق الدم ومن ثم الحماية من أمراض القلب.