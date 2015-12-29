4 وصفات لعلاج حب الشباب أهمها ماء الورد والعسل الأبيض

>
>تقدم استشارى الجلدية والعلاج بالليزر بعض النصائح الطبيعية التى تساهم فى التخلص من حب الشباب، ومنها:
1- خل التفاح يساهم فى التخلص من حب الشباب، وذلك عن طريق غسل الوجه جيدا بالماء، ثم وضع خل التفاح عليه.
2- الصابونة الكبريتية لها دور فعال فى علاج حب الشباب والتخلص منه، ولذا ينصح بتنظيف البشرة به بشكل مستمر.
3- ماء الورد من أهم العلاجات الطبيعية المتواجدة فى المنازل، والتى تساهم بشكل كبير فى القضاء على حب الشباب، عن طريق تنظيف البشرة به باستمرار.
4- العسل الأبيض عند وضعه على البشرة فهو يعمل على تخلصك منه بشكل كبير.