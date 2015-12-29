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4 وصفات لعلاج حب الشباب أهمها ماء الورد والعسل الأبيض

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4 وصفات لعلاج حب الشباب أهمها ماء الورد والعسل الأبيض 4 وصفات لعلاج حب الشباب أهمها ماء الورد والعسل الأبيض

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>تقدم استشارى الجلدية والعلاج بالليزر بعض النصائح الطبيعية التى تساهم فى التخلص من حب الشباب، ومنها:

1- خل التفاح يساهم فى التخلص من حب الشباب، وذلك عن طريق غسل الوجه جيدا بالماء، ثم وضع خل التفاح عليه.

2- الصابونة الكبريتية لها دور فعال فى علاج حب الشباب والتخلص منه، ولذا ينصح بتنظيف البشرة به بشكل مستمر.

3- ماء الورد من أهم العلاجات الطبيعية المتواجدة فى المنازل، والتى تساهم بشكل كبير فى القضاء على حب الشباب، عن طريق تنظيف البشرة به باستمرار.

4- العسل الأبيض عند وضعه على البشرة فهو يعمل على تخلصك منه بشكل كبير.

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