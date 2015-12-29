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حبس عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش وأسلحة نارية فى شبرا الخيمة 4 أيام

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حبس عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش وأسلحة نارية فى شبرا الخيمة 4 أيام حبس عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش وأسلحة نارية فى شبرا الخيمة 4 أيام
أمر شريف شحاتة، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بحبس "عاطلين" أربعة أيام على ذمة التحقيق بعدما تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وأسلحة نارية بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بقيام ضباط مباحث القسم بالقبض على كل من "عبد العزيز.ج" 27 سنة عاطل و"أحمد.س" 22 سنة عاطل وبحوزتهما سلاح فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر تزن 900 جرام و7480 جنيهًا وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة محمد عبد الرحمن وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها

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