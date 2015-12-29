"جنايات سوهاج" تحيل أوراق متهم للمفتى قتل طفلة للانتقام من والدها

قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء إحالة أوراق المتهم " محمود.ر.أ" إلى فضيلة المفتى لاتهامه بقتل الطفلة "آية .ف.ر" 4 سنوات، بعد أن قام بطعنها بسكين وإلقاء جثتها بجوار ترعة السوهاجية .

تعود أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة مركز سوهاج، عندما تلقى رئيس مباحث سوهاج بلاغا مفاده العثور على طفلة جثة هامدة على جانب إحدى الترع بدائرة المركز وبها عدة طعنات.

وبعد تقنين الإجراءات انتقل رئيس المباحث إلى موقع الحادث، وتبين أن المجني عليها بها عدة طعنات، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم وهو عم غير شقيق للمجنى عليها، وبمواجهته اعترف تفصيليا بالواقعة، بالتحريض من المتهم " كامل .م.أ" زوج خالة المجني عليها، نظير مقابل مادى وبغرض الانتقام، لوجود خلافات سابقة بين الأخير ووالد المجني عليها.

وقام المتهم باستدراج الطفلة من أمام منزلها إلى مدافن القرية وانهال عليها طعنا بسكين حتى فارقت الحياة ثم قام بحملها والتخلص منها بإلقائها بجوار ترعة السوهاجية وفر هاربا، وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.