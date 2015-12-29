«6 أبريل» تنفي تنظيم تظاهرة في الوقت الراهن

أعلنت حركة 6 أبريل، عدم نيتها في تنظيم أي تظاهرة في الوقت الراهن، إثر إلقاء قوات الأمن القبض علي أربعة من أعضائها، محمد نبيل، وأيمن عبد المجيد، ومحمود هشام، وشريف الروبي، أمس الاثنين، و عرضهم على نيابة الدقي، وتوجيه الاتهامات بانتمائهم إلى جماعة محظورة، والتظاهر بدون تصريح، ودعوات لقلب نظام الحكم، علي خلفية دعوة حركة السادس من ابريل بالتظاهر في ذكري ثورة 25 يناير الخامسة.

وشددت الحركة على تحميل قوات الأمن المسئولية، على أي ضرر قد يلحق بأعضاء مكتبها السياسي، مضيفة أنه علي الرغم من وجود أكثر من 6 أعضاء للحركة تم حبسهم، من بينهم منسق الحركة السابق أحمد ماهر، والمنسق الحالي عمرو علي، إلا أن الحركة مستمرة في تماسكها وماضية في نهجها التي بدأت فيه منذ 2008 حتي الآن.