مدير أمن الوادى الجديد: تعزيزات أمنية استعدادًا لزيارة الرئيس للفرافرة

قال اللواء محمد قاسم مدير امن الوادى الجديد فى تصريح خاص " للوم السابع " أن مديرية الامن قد انتهت من تأمين كافة مراكز المحافظة وخاصة مركز الفرافرة بالتعاون مع وحدات القوات المسلحة بأعداد كبيرة استعدادا لزيارة رئيس الجمهورية والتى تضم شخصيات رفيعة المستوى مؤكدا على ان قوات الشرطة والجيش قادرة على تأمين الزيارة بعد ان تم رفع درجة الاستعداد لاقصى درجاتها .

واضاف قاسم أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة الوادى الجديد تمثل حدثا تاريخيا واجمل مناسبة يختتم بها اهالى المحافظة عامهم الحالى ليستقبلوا عاما جديدا مليئا بالتفاؤل والخير والامل على ايدى رئيس الجمهورية والذى سيعطى اشارة البدء لافتتاح مشروع الريف المصرى الحديث واولى مراحل الزحف الاخضر على منطقة صحراء الفرافرة الجديدة .