أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الوادى الجديد: تعزيزات أمنية استعدادًا لزيارة الرئيس للفرافرة

Google+ Print
مدير أمن الوادى الجديد: تعزيزات أمنية استعدادًا لزيارة الرئيس للفرافرة مدير أمن الوادى الجديد: تعزيزات أمنية استعدادًا لزيارة الرئيس للفرافرة
قال اللواء محمد قاسم مدير امن الوادى الجديد فى تصريح خاص " للوم السابع " أن مديرية الامن قد انتهت من تأمين كافة مراكز المحافظة وخاصة مركز الفرافرة بالتعاون مع وحدات القوات المسلحة بأعداد كبيرة استعدادا لزيارة رئيس الجمهورية والتى تضم شخصيات رفيعة المستوى مؤكدا على ان قوات الشرطة والجيش قادرة على تأمين الزيارة بعد ان تم رفع درجة الاستعداد لاقصى درجاتها .

واضاف قاسم أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة الوادى الجديد تمثل حدثا تاريخيا واجمل مناسبة يختتم بها اهالى المحافظة عامهم الحالى ليستقبلوا عاما جديدا مليئا بالتفاؤل والخير والامل على ايدى رئيس الجمهورية والذى سيعطى اشارة البدء لافتتاح مشروع الريف المصرى الحديث واولى مراحل الزحف الاخضر على منطقة صحراء الفرافرة الجديدة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365