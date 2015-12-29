محافظ الدقهلية يكرم "سلمى" بطل العالم فى "الكارتيه" للناشئين

كرم المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، سلمى نسيم الشافعى 15سنة، مقيمة بقرية البصراط مركز المنزلة محافظة الدقهلية، والحاصلة على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للنائشين فى لعبة الكارتيه.

وحضر التكريم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونائب رئيس منطقة الدقهلية للكارتيه، وقد أكد "إمام" خلال التكريم أن المحافظة تعمل على تشجيع أبناء المحافظة، فى أن يكونوا أبطالا ورواد فى كافة المجالات الرياضية وغيرها.

وأضاف المحافظ خلال التكريم، إن ممارسة الرياضة سلوك ممتاز يتبعه الشباب لما يعود بالنفع البدنى والعقلى على الشاب، ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة لاستثمار جهود شباب الدقهلية فى مجالات الرياضة المختلفة.