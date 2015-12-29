أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الدقهلية يكرم "سلمى" بطل العالم فى "الكارتيه" للناشئين

Google+ Print
محافظ الدقهلية يكرم "سلمى" بطل العالم فى "الكارتيه" للناشئين محافظ الدقهلية يكرم "سلمى" بطل العالم فى "الكارتيه" للناشئين
كرم المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، سلمى نسيم الشافعى 15سنة، مقيمة بقرية البصراط مركز المنزلة محافظة الدقهلية، والحاصلة على الميدالية الذهبية فى بطولة العالم للنائشين فى لعبة الكارتيه.

وحضر التكريم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونائب رئيس منطقة الدقهلية للكارتيه، وقد أكد "إمام" خلال التكريم أن المحافظة تعمل على تشجيع أبناء المحافظة، فى أن يكونوا أبطالا ورواد فى كافة المجالات الرياضية وغيرها.

وأضاف المحافظ خلال التكريم، إن ممارسة الرياضة سلوك ممتاز يتبعه الشباب لما يعود بالنفع البدنى والعقلى على الشاب، ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة لاستثمار جهود شباب الدقهلية فى مجالات الرياضة المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365