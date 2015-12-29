النائب عمرو أبو اليزيد :طبيب بمستشفى أبو الريش طردنى وقالى "مجلسكم فاشل"‎

قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق بمحافظة الجيزة، إنه سيتوجه إلى نقابة الأطباء لتقديم شكوى فى أحد الأطباء بمستشفى أبو الريش الجامعي يدعى "م. أ " نظراً لتسببه فى تعريض حياة أحد الأطفال بالدائرة للخطر أثناء إجراءه عمليه جراحية له، لافتاً إلى أنه توجه إلى لقاء الطبيب اليوم بالمستشفى، وفوجئ به يردد عبارات "أنت دخلت هنا ازاى أنا مبعترفش بمجلس النواب الفاشل إطلع بره".

وأضاف أبو اليزيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه توجه للطبيب "م.أ" اليوم بعدما تلقى شكاوى من أحد أهالى الدائرة بسبب الإهمال الطبى بمستشفى أبو الريش الجامعى للأطفال على خلفية قيام الطبيب المذكور بتعريض حياه الطفل مصطفى محمود سالم للخطر أثناء إجراءه عمليه جراحية له وهو طفل لا يتجاوز الشهرين.