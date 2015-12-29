أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النائب عمرو أبو اليزيد :طبيب بمستشفى أبو الريش طردنى وقالى "مجلسكم فاشل"‎

Google+ Print
النائب عمرو أبو اليزيد :طبيب بمستشفى أبو الريش طردنى وقالى "مجلسكم فاشل"‎ النائب عمرو أبو اليزيد :طبيب بمستشفى أبو الريش طردنى وقالى "مجلسكم فاشل"‎
قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق بمحافظة الجيزة، إنه سيتوجه إلى نقابة الأطباء لتقديم شكوى فى أحد الأطباء بمستشفى أبو الريش الجامعي يدعى "م. أ " نظراً لتسببه فى تعريض حياة أحد الأطفال بالدائرة للخطر أثناء إجراءه عمليه جراحية له، لافتاً إلى أنه توجه إلى لقاء الطبيب اليوم بالمستشفى، وفوجئ به يردد عبارات "أنت دخلت هنا ازاى أنا مبعترفش بمجلس النواب الفاشل إطلع بره".

وأضاف أبو اليزيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه توجه للطبيب "م.أ" اليوم بعدما تلقى شكاوى من أحد أهالى الدائرة بسبب الإهمال الطبى بمستشفى أبو الريش الجامعى للأطفال على خلفية قيام الطبيب المذكور بتعريض حياه الطفل مصطفى محمود سالم للخطر أثناء إجراءه عمليه جراحية له وهو طفل لا يتجاوز الشهرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365