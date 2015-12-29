صحيفة يديعوت الإسرائيلية تنشر صور أول عملة ورقية تابعة لتنظيم داعش

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن الشرطة الإسرائيلية عثرت اليوم الثلاثاء، على عملات ورقية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى تحمل صورة زعيمه أبو بكر البغدادى فى الطريق رقم 90 بالجليل.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية عثرت على عدة عملات ورقية من فئة 100 دولار أمريكى مطبوع عليها صورة البغدادى، فى عدة مواقع فى "وادى الحولة" بالجليل شمال إسرائيل، وأنها فتحت تحقيقات واسعة حول هذه العملات.

وأوضحت يديعوت، أن الشرطة الأردنية فتحت تحقيق هى الأخرى حول عملات ورقية تحمل نفس الصورة عثر عليها بالأراضى الأردنية، مضيفة أن التقديرات تشير إلى أن هذه العملات عبارة عن مواد دعائية للتنظيم الإرهابى.

وتبحث الشرطة الإسرائيلية، عن المصدر الرئيسى لتلك العملات، كما تم جمع عدد منها وإرسالها إلى معامل البحث الجنائى وأجهزة الأمن الإسرائيلية، كما تدرس الشرطة احتمال وصول تلك العملات من الجانب السورى عبر الحدود، عبر هضبة الجولان التى تبعد بضع عشرات من الكيلومترات من الحدود الإسرائيلية.

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