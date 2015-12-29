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الجيش السورى يتقدم صوب مدينة استراتيجية جنوبية

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الجيش السورى يتقدم صوب مدينة استراتيجية جنوبية الجيش السورى يتقدم صوب مدينة استراتيجية جنوبية

قال الجيش السورى إن قواته تقدمت بدعم من قصف جوى مكثف صوب مدينة استراتيجية فى محافظة درعا الجنوبية اليوم الثلاثاء بعد أن سيطرت على قاعدة عسكرية قريبة.

وأضاف أنه استعاد السيطرة على معسكر اللواء 82 أحد أكبر القواعد شمالى مدينة الشيخ مسكين التى يسيطر مقاتلو المعارضة على معظمها والذين هددت سيطرتهم عليها هذا العام طرق إمدادات الجيش إلى الجنوب.

ويأتى تقدم الجيش صوب الشيخ مسكين فى إطار أول هجوم كبير له بجنوب سوريا منذ أن بدأت روسيا فى 30 سبتمبر أيلول شن ضربات جوية دعما لحليفها الرئيس بشار الأسد.

وذكر الجيش أيضا فى نبأ عاجل بثه التلفزيون الرسمى أنه استعاد السيطرة على تل الهش إلى الشمال الغربى من الشيخ مسكين. ويطل التل الذى سيطر عليه مقاتلو المعارضة لمدة عام تقريبا على أجزاء كبيرة من غرب درعا الخاضع لسيطرة مقاتلى المعارضة.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان إن طائرات روسية على ما يبدو قدمت الدعم الجوى للهجوم البرى اليوم الثلاثاء، وظلت روسيا حتى وقت قريب تركز قصفها على أهداف مقاتلى المعارضة فى شمال غرب سوريا والمناطق الساحلية لمساعدة الجيش السورى على انتزاع الأراضى التى فقد السيطرة عليها هذا العام.

ومدينة الشيخ مسكين هى الهدف الأساسى لحملة الجيش فى الجنوب وتقع على واحد من طرق الإمداد الرئيسية من العاصمة دمشق إلى مدينة درعا القريبة من الحدود مع الأردن، وذكر المرصد أن 17 ضربة نفذتها طائرات روسية فيما يبدو وأصابت مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة فى المدينة.

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مصر 365