مسلحون يغلقون كليات فى جنوب اليمن لمنع الاختلاط بين الذكور والإناث

>أقدم مسلحون متشددون على اغلاق ثلاث كليات تابعة لجامعة عدن فى جنوب اليمن بذريعة "الاختلاط" بين الذكور والإناث، بحسب ما أفاد شهود اليوم الثلاثاء، فى حادث هو الثانى من نوعه خلال اسابيع.

وتشهد ثانى كبرى مدن اليمن، وضعا امنيا هشا وتزايدا فى نفوذ الجماعات المسلحة وبينها تنظيما القاعدة و"الدولة الاسلامية"، منذ استعادة قوات الرئيس عبد ربه منصور هادى السيطرة عليها فى يوليو، بدعم من التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين.

وافاد الشهود ان المسلحين الذين قدر عددهم بالعشرات، اقتحموا كليات العلوم الادارية والهندسة والحقوق التابعة لجامعة عدن، واوضح طالب رفض كشف اسمه "اخرجونا من قاعات الامتحانات"، مضيفا ان المسلحين "خطفوا اثنين من الطلبة لانهما صوروا الحادثة".

وأشار إلى أن المسلحين صاحوا "ممنوع الاختلاط، قلنا ذلك سابقا"، مضيفا أن السلطات فى المدينة لم تتدخل أثناء دخول المسلحين الكليات الواقعة فى منطقة مدينة الشعب، ولم يتضح انتماء المسلحين، إلا أن شهودا وسكانا قالوا انهم يتبعون زعيم مجموعة مسلحة محلية، معروف بصلاته مع التنظيمات الجهادية.