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اعتقال ضابط بالمخابرات الفلسطينية على يد قوات الاحتلال شرق نابلس

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اعتقال ضابط بالمخابرات الفلسطينية على يد قوات الاحتلال شرق نابلس اعتقال ضابط بالمخابرات الفلسطينية على يد قوات الاحتلال شرق نابلس

>أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المقدم فى المخابرات الفلسطينية إبراهيم خطاطبة على حاجز بيت فوريك شرق نابلس شمال شرقى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال أوقفت خطاطبة على حاجز بيت فوريك وقامت بتقييده ومصادرة ممتلكته ومن ثم نقلته إلى معسكر حوارة العسكرى جنوب نابلس.

وفى سياق آخر، قررت قوات الاحتلال الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضى قريتى قصرة وجوريش جنوب نابلس (الدونم يعادل 1000 متر مربع)، فيما شرعت جرافات الاحتلال بتجريف أراض فى مدينة بيت ساحور بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

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