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ضبط كتاب سحر و27 تمثالًا يشتبه في أثريتهم وفرد خرطوش بحوزة عامل في أسيوط

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ضبط كتاب سحر و27 تمثالًا يشتبه في أثريتهم وفرد خرطوش بحوزة عامل في أسيوط ضبط كتاب سحر و27 تمثالًا يشتبه في أثريتهم وفرد خرطوش بحوزة عامل في أسيوط

ضبط عاطل – أرشيفية

 

تمكن ضباط مباحث مركز ديروط من ضبط شخص وبحوزته 27 تمثال يشتبة في أثريتهم وفرد خرطوش وكتاب سحر.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، اخطارًا من مأمور مركز ديروط يفيد بضبط “صبري.ا” 33 سنة ومقيم جرف سرحان ـ دائرة المركز، بالاتجار في القطع الأثرية متخذًا مسكنه محلًا لذلك.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطه وبحوزته 3 تمثال على شكل هرم صغير و8 جعران و16 تمثال مختلفة الأحجام، كتاب سحر الغزالي الكبير يشتبه في أثريتهم،  وكذا فرد خرطوش محلي الصنع.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع، كلفت إدارة البحث بتطوير مناقشته، وجاري العرض على النيابة.

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