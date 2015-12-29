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الخميس.. لأول مرة «CBC إكسترا» تختار على الهواء شخصية العام في 7مجالات

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الخميس.. لأول مرة «CBC إكسترا» تختار على الهواء شخصية العام في 7مجالات الخميس.. لأول مرة «CBC إكسترا» تختار على الهواء شخصية العام في 7مجالات

كتبت: إنجي لطفي

قال محمد هاني، رئيس قنوات CBC، في تصريحٍ خاص لوكالة أنباء ONA، إنه ولأول مرة ستعلن قناة CBCإكسترا على الهواء مباشرةً شخصية العام في 7 مجالات، هي ( السياسة – الاقتصاد- الشباب- المرأة- الفن- الأدب- والرياضة)، وذلك يوم الخميس المقبل في يومٍ مفتوح، يبدأ من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحً.

وأضاف “هاني”، أن لكل مجال لجنة مكونة من 3 خبراء ومتخصصين، لتولي مهام الاختيار من بين الشخصيات المرشحة في كل مجال على حدا، موضحًا أن القائمين على اللجان سيتواجدون على الهواء في استديو مفتوح للإعلان عن أسباب اختيار شخصية العام في كل مجال، وترتيبها، وماهي حيثيات وأسباب اختيار اللجنة لتلك الشخصية.

وتابع رئيس قنوات CBC، قائلًا:” إنه على سبيل المثال وليس الحصر، القائمين على لجنة السياسة مكونة من:” دكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق- عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق- عبد الله السناوي المحلل السياسي”، أما لجنة الاقتصاد تتكون من:” فخري الفقي مستشار سابق لدى صندوق النقد الدولي- إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمة السادات- وعصام رفعت رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي”، بينما تتكون لجنة الفن من:” الناقد طارق الشناوي، وكمال رمزي، والناقدة علا الشافعي”، أما القائمين على لجنة الأدب فمكونة من:” إبراهيم داود رئيس تحرير ديوان- طارق الطاهر رئيس تحرير رصحيفة أخبار الأدب- وسيد محمود رئيس تحرير صحيفة القاهرة”، ومن لجنة الرياضة الناقد حسن المستكاوي.

 

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