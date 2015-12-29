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ضبط 27 تمثالا يشتبه فى أثريتها وفرد خرطوش بحوزة عامل بأسيوط

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ضبط 27 تمثالا يشتبه فى أثريتها وفرد خرطوش بحوزة عامل بأسيوط ضبط 27 تمثالا يشتبه فى أثريتها وفرد خرطوش بحوزة عامل بأسيوط
ألقى ضباط مباحث مركز شرطة ديروط القبض على شخص، وبحوزته 27 تمثالا يشتبه فى أثريتها وفرد خرطوش وكتاب سحر.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة ديروط يفيد بضبط "صبرى.م.أ"، 33 سنة، ومقيم جرف سرحان دائرة المركز بتهمة الاتجار فى القطع الأثرية متخذاً مسكنه محلاً لذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطه وبحوزته 3 تماثيل على شكل هرم صغير و8 جعران و16 تمثالا مختلفة الأحجام يشتبه فى أثريتها، وكتاب سحر، وفرد خرطوش محلى الصنع، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح بقصد الدفاع وكلفت إدارة البحث بتطوير مناقشته. وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365