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تأجيل محاكمة 6متهمين بينهم أجنبيان متهمان بالاتجار فى المخدرات لجلسة 29مارس

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تأجيل محاكمة 6متهمين بينهم أجنبيان متهمان بالاتجار فى المخدرات لجلسة 29مارس تأجيل محاكمة 6متهمين بينهم أجنبيان متهمان بالاتجار فى المخدرات لجلسة 29مارس
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، محاكمة 6 متهمين، بينهم أجنبيان، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، لجلسة 29 مارس 2016، لاستدعاء الطبيب الشرعى والسماع لأقواله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار رأفت الماكلى، وعضوية المستشارين أسامة جامع، ووجيه الشقوير، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكرى.

يحاكم بالقضية كل من سيمون نشأت مصرى يحمل الجنسية الفرنسية، ورامى سمير، ونرمين وجدى صبحى، ويوسف عبد الغنى، وإبراهيم محمد سيد، ومارك بيير سانت أوبين، وجميعهم "محبوسين" عدا المتهمة الثالثة.

نسبت النيابة للمتهمين أنهم فى غضون إبريل 2014، بدائرة قسم شرطة المعادى، قام المتهمون جميعاً عدا الثالثة بزراعة 139 شجرة من مخدر الماريجوانا، داخل صوب فى شقة سكنية بمنطقة المعادى، وحيازة مخدرات الكوكايين، والترامادول، وعقارى "الأمتيامين، الأم دى إم إيه" بقصد الاتجار، وكونوا عصابة لذلك الغرض، واشتركت معهم المتهمة الثالثة فى جريمة التعاطى.
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