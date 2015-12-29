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النيابة تأمر بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بمنطقة شبرا

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النيابة تأمر بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بمنطقة شبرا النيابة تأمر بحبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بمنطقة شبرا
قرر أحمد عبد العزيز، وكيل نيابة شمال القاهرة، بإشراف المستشار مازن يحيى، المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، حبس عاطل 28 سنة مقيم بمنطقه شبرا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، وأمر بعرض المتهم على الطب الشرعى وكذلك عرض المضبوطات على الأدلة الجنائية والطب الشرعى.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد هانى، مدير نيابة الحوادث، عن ورود محضر تحريات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد باتجار المتهم فى المخدرات وخاصة الهيروين، ويتردد عليه شباب المنطقة، والمناطق المجاورة، وأنه اعتاد النزول بالليل بسيارته لتوزيع المواد المخدرة على الزبائن.

وباستصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بسيارته، وبتفتيشها عثر على 33 تذكرة هيروين وكتل حجرية خام لمخدر الهيروين، و25 جرام حشيش، وبندقية خرطوش و5 طلقات.

اعترف المتهم للضباط بالاتجار فى المخدرات، وأقر بأنه يجلب المواد المخدرة من منطقه جبلية بالشرقية.
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مصر 365

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