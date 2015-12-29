القبض على 3 فتيات يمارسن الدعارة مع خليجيين داخل فيلا وشقة بالجيزة

نجحت مديرية أمن الجيزة، باشرف اللواء أحمد حجازى مدير الأمن، فى ضبط 3 فتيات متلبسات فى أحضان راغبى متعة من السائحين العرب داخل فيلا وشقة بحدائق الأهرام والهضبة، وأمر واللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، بتحرير المحضر اللازم، وإحالتة المتهمين للنيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى العميد عماد عكاشة، مدير مباحث آداب الجيزة، معلومات عن قيام 3 فتيات بممارسة الجنس الحرام مع رجال من دول الخليج مقابل 600 جنيه لكل منهن.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، والتى أضافت أن فتاة موجودة مع رجل داخل فيلا، وفتاتين مع رجلين داخل شقة لممارسة الرزيلة بمقابل مادى دون تمييز، داهمت قوة ضمت كلا من العقيد محمود هويدى والمقدم تامر فاروق والمقدم محمد دبوس والرائدين محمد سعيد والرائد أحمد أبو السعود رجال مباحث آداب الجيزة الفيلا والشقة، وضبطت داخلهم 3 فتيات.

وتمكن رجال مباحث الآداب من ضبطهن متلبسات بممارسة الرذيلة مع 3 رجال من العرب، وبمواجهة المتهمات اعترفن بحصولهن على مبلغ 600 جنيه من راغبى المتعة لكل فتاة مقابل قضاء سهرة حمراء بالفيلا، وتم التحفظ على مبالغ مالية وأوقية ذكرية وخمور وملابس داخلية وخارجية للمتهمين.

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