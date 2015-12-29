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ميرور: النني في أرسنال مقابل 5 مليون إسترليني.. يتبقى الإعلان الرسمي فقط

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ميرور: النني في أرسنال مقابل 5 مليون إسترليني.. يتبقى الإعلان الرسمي فقط ميرور: النني في أرسنال مقابل 5 مليون إسترليني.. يتبقى الإعلان الرسمي فقط

قالت جريدة ميرور الإنجليزية إن أرسنال أنهى بشكل كبير صفقة انتقال لاعب بازل السويسري محمد النني مقابل 5 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الجريدة أن صاحب الـ23 عاما عليه عبور الاختبار الطبي (طالع التفاصيل) التي قالت ديلي ميل إنه سيجرى اليوم في باريس.

فيما قال مدربه السابق ضياء السيد أن اللاعب كان في الكشف الطبي منذ ساعات (طالع التفاصيل)

كما أضافت أن النني سيحصل على 60 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع (695 ألف جنيه مصري) كما قالت ديلي ميل أن عقد النني سيمتد لـ4 سنوات ونصف.

كما شددت ميرور على سهولة حصول النني على تصريح العمل كونه عنصر أساسي بمنتخب وناديه بازل.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن اكتمال الصفقة رسميا مع فتح باب الانتقالات الجمعة المقبل.

كما أضافت ميرور أن النني قد يكون صفقة أرسنال الوحيدة هذا الشتاء.

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