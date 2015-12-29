نائب العامرية: نقص المدرسين يؤثر على العملية التعليمية بغرب الإسكندرية

التقى النائبان أحمد خليل وأحمد الشريف نائبا حزب النور عن دائرة العامرية بمحافظة الإسكندرية بأهالى شياخة النهضة، والتى تضم 33 قرية ونجع ـ لبحث مشاكل المنطقة.

وأشار أحمد الشريف إلى أن اللقاء ناقش مشاكل المنطقة الزراعية والصحية والتعليمية، والمستشفى العام ومشكلة النقل العام، وعدم وجود نقطة شرطة بالمنطقة رغم اتساع المساحة.

وأوضح الشريف أن المنطقة تعانى من مشكلة كبيرة فى التعليم، حيث تعانى المدارس من نقص كبير فى المدرسين مما يؤثر على العملية التعليمية بالمنطقة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد خليل خيرا الله إن أهالى القرية طالبوا بعمل وحدة هندسة كهربائية، مشيرا إلى أن الورق معتمد منذ عام 2006، وتم تخصيص الأرض بمساحة 500 متر لإنشاء الوحدة، ولكنها لم تنفذ حتى الآن.

وأضاف خيرالله أن قرية حارث يطالبون بإنشاء نادى بالمنطقة، كما يطالبون بأن يكون بالوحدة الصحية تصاريح للدفن.

وقام خير الله بتبشير أهالى المنطقة بالمشاريع، التى اعتمدتها الأجهزة التنفيذية لخدمة أهالى المنطقة من بينها: رصف الطريق من الصحراوى إلى مدخل الهويس، وستقوم شركات البترول بتنفيذه، ورصف الطريق من الشارع الرئيسى إلى البوسطة والمعهد الأزهرى، وإنارة طريق تبة عرابى، وطريق العلا الغربى، وشارع الفرن، وكذلك اعتماد الصرف الصحى لقرى النهضة فى الخطة الجديدة.



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