انطلاق حملة "احمى بصرك" بمستشفى طور سيناء للكشف على مرضى السكر مجانًا

انطلقت بمستشفى طور سيناء العام، اليوم، حملة "احمى بصرك"، وتهدف إلى توقيع الكشف الطبى على مرضى السكر، وقياس قوة الإبصار، ومدى تأثير مرض السكر عليهم بالمجان.

من جانبه، أشار الدكتور محمد وائل، مدير عام المستشفى، إلى ضرورة أن يتابع المريض مدى قوة الإبصار لذلك فإن الحملة تجرى تحليلًا شاملًا للسكر وفحص قاع العين والشبكية والبدء الفورى فى علاج المريض حسب نوع المرض.

وأضاف أنه رغم قلة عدد السكان بمحافظة جنوب سيناء مقارنة بمختلف محافظات الجمهورية فقد تم مخاطبة المساجد والإذاعة وعمل ملصقات لتعريف المواطنين بالحملة لذلك تم الانتهاء من توقيع الكشف الطبى على 88 مريضًا فى اليوم الأول.

وتعمل الحملة على فترتين صباحية ومسائية، وفى ختام الكشف الطبى يتم عمل برامج للتوعية والتثقيف الطبى بالمستشفى نظرًا لأنه تبين من خلال علاج آثار مرض السكر على الرمد جهل بعض المرضى بأضراره.

من جانبه، أكد الدكتور وائل رفعت، استشارى الرمد بمستشفى طور سيناء العام، أن الحملة مستمرة على مدار 3 أيام متتالية وتعمل على فترتين صباحية ومسائية، ويتم استقبال المرضى لقياس قوة الإبصار وعمل برامج للتثقيف الصحى منها التعريف بأخطار مرض السكر على العين ويتم فحصه فحصًا شاملاً مع إجراء فحص لقاع العين لاكتشاف أى تأثيرات موجودة على الشبكية والتعامل معها مبكرًا وبناء على حالة المريض يتم التعامل معها سواء بالعلاج أو حقن الليزر حسب درجة مضاعفات كل حالة وعمل ملف لكل مريض لمتابعته والتنسيق مع عيادة الباطنة لضبط نسبة السكر فى الدم.