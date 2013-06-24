100 مليون جنيه دفعة أولى من «ماسبيرو» لاختيار 15 مسلسلاً من أعمال النجوم فى رمضان

كتب : انتصار حسنى منذ 27 دقيقة

قررت اللجنة العليا للشراء والبث بالقطاع الاقتصادى بـ«ماسبيرو» عقد اجتماع نهاية الأسبوع الجارى للاتفاق على المسلسلات الدرامية التى ستقوم اللجنة بشرائها من الشركات الإنتاجية الخاصة للعرض فى شهر رمضان، وذلك بعد أن تم الاتفاق على توفير مبلغ 100 مليون جنيه بشكل مبدئى لعقد اتفاقات مع المنتجين ودفع مقدمات العقود على الأعمال التى سيتم الاتفاق عليها، على أن تباشر اللجنة اتصالاتها مع الجهات الإنتاجية الخاصة بمجرد الاتفاق على المسلسلات المختارة.

وهناك أكثر من 15 مسلسلا تم ترشيحها، هى «فرح» لليلى علوى، و«نقطة ضعف» لجمال سليمان، و«مزاج الخير» لعلا غانم ومصطفى شعبان، و«نكدب لو قلنا مبنحبش» ليسرا، و«الشك» لحسين فهمى ومى عز الدين، و«ألف سلامة» لأحمد عيد، و«على كف عفريت» لخالد الصاوى، و«فرعون» لخالد صالح، و«الوالدة باشا» لسوسن بدر، و«الزوجة الثانية» لأيتن عامر وعمرو واكد، و«الداعية» لهانى سلامة، و«موجة حارة» لرانيا يوسف وإياد نصار ودرة، و«نيران صديقة» لمنة شلبى وكندة علوش ورانيا يوسف وعمرو يوسف.

يذكر أن اللجنة العليا مكونة من كل من رؤساء القطاعات وشكرى أبوعميرة رئيس قطاع التليفزيون وعبدالفتاح حسن رئيس قطاع المتخصصة وعلى غيث رئيس القناة الأولى وممدوح يوسف رئيس القناة الثانية وعبدالرحمن صبحى رئيس الفضائية المصرية ومحمد عبدالله رئيس القطاع الاقتصادى.