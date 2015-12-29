بالصور.. محافظ كفر الشيخ الجديد: العمل معيار البقاء

أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، خلال أول اجتماع عقده بقاعة الاجتماعات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور رؤساء المصالح الحكومية ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن، أنه رجل ميدانى ولا يهوى الجلوس فى المكتب، ويحب العمل.

وقال نصر: "لست من أصحاب الشللية ولن تكون لى شلة وسأسمع للجميع وليس معنى ذلك أن ما أسمعه سيؤثر على قراراتى فقراراتى ستكون مدروسة".

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وأضاف نصر: "من كان له خلافات سابقة مع آخرين فلا علاقة لى بتلك الخلافات ومن كان مغضوباً عليه قبلى ومكروه من الممكن أن يعمل معى أفضل مما كان قبلى"، مؤكداً المعيار الوحيد لبقاء المسئول عمله ومجهوده فقط.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يقدم الشكر للدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ السابق، على ما قام به من أعمال فى الفترة التى تولى خلالها المحافظة وسأبدأ من حيث انتهى، مؤكداً أنه لن يسكت عن ظلم أو فساد.



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