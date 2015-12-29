صور| القبض على أيمن العجيل بتهمة الترويج للشذوذ في أول قضية «افتراضية»

المصدر : التحرير

في أول قضية افتراضية من نوعها، ألقت قوات الأمن، اليوم الأحد، القبض على رجل الأعمال، أيمن العجيل، بعد إنشائه -وفقًا لاتهام النيابة- موقعًَا إباحيًا على شبكة الإنترنت، يدعو فيه إلى الشذوذ ونشر الفجور في المجتمع.

واستندت النيابة في قرارها بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، إلى ضبط ملابس نسائية وأدوات جنسية وصور فاضحة لدى المتهم.

وأشارت تحريات المباحث، إلى أن المتهم -حسب ما جاء في المحضر- يعاني من مرض نفسي، موضحة أنه استقطب عددًا من الشباب من خلال الموقع الذي قام بإنشائه.

شبكةعيونالإخبارية

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