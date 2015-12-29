العربى يهنئ الحكومة والشعب العراقى باستعادة مدينة الرمادى

هنأ الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، العراق حكومة وشعبا باستعادة مدينة الرمادى عاصمة محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش الإرهابى.

وأشاد الأمين العام بالجهود المقدرة التى تبذلها الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادى والجيش العراقى، من أجل دحر الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش، مؤكدا دعم جامعة الدول العربية للمساعى التى تبذلها الحكومة العراقية من أجل عودة الأمن والاستقرار فى جميع المناطق العراقية وتطهيرها من سيطرة هذا التنظيم الإرهابى.

واعتبر الأمين العام أن تطهير مدينة الرمادى يشكل إنجازا هاما للجيش العراقى يستحق كل التقدير والدعم، معربا عن أمله فى أن يشهد عام 2016 الانتصار النهائى على تنظيم داعش وإنهاء وجوده فى جميع الأراضى العراقية.