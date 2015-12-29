أخبار العراق اليوم.. العبادى فى الرمادي بعد تحريرها

ركزت أخبار العراق اليوم على احتفالات العراق بتحرير الرمادي عاصمة محافظة الأنبار غرب البلاد من سيطرة داعش، كما تناولت أخبار العراق اليوم زيارة رئيس الوزراء العراقى للرمادي اليوم.>وتناولت الوكالات العراقية فى أخبار العراق اليوم، زيارة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى لمدينة الرمادي بعد إعلان تحريرها من تنظيم "داعش". واستطاع الجيش العراقى رفع العلم الوطنى فى الرمادي، لينهى بذلك، بمساعدة رجال العشائر، احتلال "داعش" الذى بدأ فى مايو من العام الحالة.

فى غضون ذلك، أعلنت الحكومة العراقية أن الهدف المقبل هو تحرير مدينة الموصل التى تعد ثانى أكبر المدن العراقية، واتخذها "داعش" عاصمة لـ "دولة الخلافة".

كما اعتقلت القوات الأمنية العراقية، الثلاثاء، "وزير مالية داعش" وسط الرمادي، فيما أعلنت وزارة الداخلية مقتل مسؤول المجلس العسكرى للتنظيم فى الأنبار.

وأفادت مواقع إعلامية عراقية نقلا عن مسئول أمني رفيع المستوى بأن "4 مطلوبين اعتقلوا بينهم أبو صفاء الدمشقى وهو سورى الجنسية ويشغل مهمة ما يسمى بوزير المالية فى تنظيم داعش"، كما أكدت أن السلطات تلقت عدة بلاغات من مواطنين عن اختبائه بين السكان.

وأكد المسئول أن "العمليات النوعية مستمرة لملاحقة عناصر التنظيم فى مدينة الرمادى".

>فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية العراقية مقتل مسئول المجلس العسكرى لـ"داعش" المدعو أبو أحمد العلوانى إلى جانب العشرات من الإرهابيين فى الأنبار.

وقالت خلية الصقور الاستخبارية التابعة للداخلية فى بيان لها إنها زودت "صقور الجو" بمعلومات دقيقة عن اجتماع قيادات "داعش" ليتم على إثرها تصفية أتباع التنظيم الإرهابى.