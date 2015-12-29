أخبار سوريا اليوم.. وصول 300 شخص من سكان الفوعة وكفريا إلى دمشق

ركزت أخبار سوريا اليوم، على تدمير نقطة تفتيش تابعة لتنظيم داعش فى سوريا، كما ألقت أخبار سوريا اليوم الضوء على إجلاء 300 شخص من محافظة أدلب السورية.

وتناولت أخبار سوريا اليوم، خبر تدمير طائرة بدون طيار تتبع سلاح الجو الملكى البريطانى، لنقطة تفتيش تابعة لعناصر تنظيم داعش فى سوريا، مما أدى الى سقوط عدد من عناصر التنظيم الإرهابى ، طبقا لصحيفة ذى تايمز البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن المقاتلات البريطانية قتلت أول عدد من مقاتلى داعش منذ تصويت البرلمان على توسيع الضربات الجوية فى سوريا بجانب العراق ، مشيرة إلى أن طائرة بدون طيار طراز "ريبر" قصفت بصاروخ "هليفاير" نقطة تفتيش جنوب مدينة الرقة معقل التنظيم ، يوم عيد الميلاد.

>فيما ركزت أخبار سوريا اليوم، على وصول أكثر من 300 شخص تم اجلاؤهم من بلدتى الفوعة وكفريا المحاصرتين فى شمال غرب سوريا إلى جنوب دمشق الثلاثاء، فى عملية تبادل نادرة بموجب اتفاق بين قوات النظام والفصائل بإشراف الأمم المتحدة، وفق ما أكد مصدر شارك فى العملية.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس، "وصل أكثر من 300 شخص من بلدتى الفوعة وكفريا فى محافظة إدلب إلى منطقة السيدة زينب جنوب دمشق صباح اليوم"، مشيرا إلى وجود مظاهر احتفال ورفع أعلام سورية وأخرى لحزب الله اللبنانى.

كما أحكمت وحدات من الجيش سيطرتها على قرية برج القصب والنقطة 1044 بريف اللاذقية الشمالى ، حيث فرضت السيطرة على مساحات جديدة فى محيط مدينة الشيخ مسكين فى ريف درعا الشمالى، فى وقت أوقعت فيه وحدات ثانية 10 قتلى بين صفوف إرهابيى “جيش الفتح” بريف حماة الشمالى.

ودمر سلاح الجو السورى، مقرات وتحصينات لإرهابيى تنظيم "داعش" بمنطقتي دير حافر والباب بريف حلب ومحيط حقل شاعر وجنوب بيارات بريف حمص الشرقى، وفقا لوكالة سانا السورية.