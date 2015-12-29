القبض على باقى أعضاء تشكيل قاطعي طريق «قفط-القصير»

ت​مكنت مباحث القصير بالاشتراك مع مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط باقي افراد التشكيل العصابى المتخصص فى قطع طريق القصير قفط​ ​، ليرتفع العدد الي 4 متهمين بعد القبض على اثنين من الهاربين واحالتهم للنيابة.​ تلقى اللواء عادل التونسى، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء على عامر، مدير إدارة البحث الجنائى، بشن فرع مباحث جنوب البحر الأحمر حملة برئاسة العميد هشام عرفة، رئيس فرع البحث، وبإشراف العميد أسامة حلمى، رئيس مباحث المديرية، وبمشاركة الرائد محمد عصام، مفتش مباحث قسم شرطة القصير، والعقيد أيمن خلاف، وكيل المباحث، من إلقاء القبض على المدعو محمد.أ.أ، 30 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة قنا، وشهرته «الشيوجى»، والمدعو حاتم.ع.ج، 28 سنة، عاطل، ومقيم بمحافظة قنا، ضمن التشكيل العصابى الذى ضبط بالأمس وذلك عقب مداهمة إحدى الأودية الجبلية غرب القصير، وتحديدًا بمنطقة الكيلو 70، وعثر بحوزة المتهمين على فرد روسى و5 طلقات من ذات العيار.

وكان فريق البحث سالف الذكر قد داهم أول أمس إحدى الأودية الجبلية غرب مدينة القصير، بـ70 كيلو مترًا، وعقب مطاردة وتبادل إطلاق النيران لمدة ساعة ونصف، تمكنوا من ضبط كل من المدعو خالد.أ، البالغ 21 سنة، عاطل، مقيم بمحافظة قنا، والمدعو وليد.ك، البالغ 22 سنة، عاطل، أثناء خروجهم من داخل إحدى الأودية الجبلية غرب القصير ومشهرين سيارة ربع نقل فى عرض الطريق للسطو على المواطنين وسرقتهم تحت تهديد السلاح.

وعثر بحوزتهما على فردين روسى، وعدد 2 بندقية خرطوش، و30 طلقة حية، وعدد 5 خرطوش، وسنجة، وعدد 15 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 8000 جنيه. وبمواجهة المتهمين بما وجه لهم من التهم اعترفوا بقيامهم بالسطو المسلح على السيارات خلال مرورها بالكيلو 70 بالمنطقة الجبلية وإجبارهم على الوقوف تحت تهديد السلاح، وسرقة ما بداخل السيارة بجانب أموالهم وهواتفهم المحمولة.

كما أرشد المتهمان الأول والثانى عن مكان اختباء زملائهم فى المنطقة الجبلية بالكيلو 70 وقامت قوة أمنية بمداهمة المنطقة والقبض على اثنين منهم وهروب آخر جار البحث عنهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1199 إدارى قسم شرطة القصير لسنة 2015 وجار عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.