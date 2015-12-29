أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السجن لفتاتين بتهمة تمويل «داعش» عن طريق إنتاج الصابون

Google+ Print
السجن لفتاتين بتهمة تمويل «داعش» عن طريق إنتاج الصابون السجن لفتاتين بتهمة تمويل «داعش» عن طريق إنتاج الصابون

أرشيفية

أدانت محكمة عسكرية روسية فتاتين بتهمة تمويل الإرهاب وقضت عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار التحقيق مع خلية نسائية داغستانية مولت تنظيم داعش عن طريق إنتاج الصابون.

ووفقاً لما ذكرته “روسيا اليوم”، اليوم الثلاثاء، أعلنت متحدثة باسم محكمة منطقة موسكو العسكرية الثلاثاء، أنه تم إصدار حكم بسجن يلينا أرشاهانوفا لمدة 5 سنوات و3 أشهر وسعيدة خالقوفا لمدة 5 سنوات و6 أشهر بعد إدانتهما بتحويل مبالغ مالية إلى صندوق يملكه داعش”.

وبدأ التحقيق في القضية عام 2014 بعد أن اعترضت هيئة الأمن الفيدرالية تحويلاً مالياً بقيمة 45 ألف روبل بعثته سعيدة خالقوفا وهي طالبة في أكاديمية استراخان للطب لصالح متطرفين.

وكانت صحيفة “كوميرسانت” قد ذكرت نقلاً عن مصادر في هيئات التحقيق أن القضية تشمل حتى الآن 4 فتيات داغستانيات الأصل، بينهم داريا إتسانكوفا وهي طالبة سابقة في أكاديمية أستراخان للطب، التي نظمت عبر موقع إلكتروني إسلامي جمع الأموال “لصالح الشباب المسلمين الفقراء والمحتاجين”.

وانخرطت الفتيات في بيع الصابون المصنوع يدوياً والملابس للأطفال، فيما تم تحويل عائدات مشروعهن لصالح الصندوق الداعشي المذكور.

وتصر هيئة الدفاع عن أرشاهانوفا وخالقوفا أنهن لم تعلما بأن الصندوق الذي تلقى الأموال كان خاضعا لمتطرفين متواجدين في سوريا، بل اعتقدتا أن أموالهما وجهت لتمويل مشاريع خيرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا