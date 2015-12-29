تشييع جثمان مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر

شيع أهالي محافظة الأقصر جثمان الأنبا يوأنس زكريا مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر وإسنا وأرمنت وأسوان الذي توفى أول أمس الأحد عن عمر ناهز الـ65 عاما.

وأدي قداس الجنازة، علي الفقيد عدد من القساوسة، والرهبان، والراهبات، والشمامسة، وذلك بكنيسة ماري جرجس بوسط المدينة وسط إجراءات أمنية مشددة.

> وحول ضباط المرور اتجاه الحركة المرورية في الشوارع التي مرت بها الجنازة لمسارات بديلة حيث توجهت الجنازة إلي مطرانية الأقصربكورنيش النيل .

وكان الأنبا يوأنس زكريا مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، قد توفى الاحد الماضي، عن عمر يناهز الـ65 عاما والأب يوأنس من مواليد المنيا وتمت تجليسه مطران لكنيسة الكاثوليك بالأقصر عام 1993 وعثر عليه ميتا على سريره في غرفته بالمطرانية.