تأجيل محاكمة 6متهمين بالإتجار في المُخدرات لـ 29 مارس لسماع أقوال الطب الشرعي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة 6متهمين، من بينهم أجنبيان، على خلفية اتهامهم بالإتجار في المواد المُخدرة، لجلسة الـ 29 من مارس 2016م، لاستدعاء الطبيب الشرعي، والسماع لأقواله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار رأفت الماكلي، وعضوية المستشارين أسامة جامع، ووجيه الشقوير، وأمانة سر سعيد عبد الستار، ومجدي شكري.

ويحاكم بالقضية كلًا من:” سيمون نشأت مصري، يحمل الجنسية الفرنسية، ورامي سمير، ونرمين وجدي صبحي، ويوسف عبد الغني، وإبراهيم محمد سيد، ومارك بيير سانت أوبين، وجميعهم محبوسين عدا المتهمة الثالثة.

نسبت النيابة العامة، للمتهمين أنهم في غضون إبريل 2014، بدائرة قسم شرطة المعادي، قام المتهمون جميعًا عدا الثالثة، بزراعة 139 شجرة من مخدر الماريجوانا، داخل صوب في شقة سكنية بمنطقة المعادي، فضلًا عن حيازة مخدرات الكوكايين، والترامادول، وعقاري “الأمتيامين، والإم دي إم إيه” بقصد الإتجار، وكونوا عصابة لذلك الغرض، واشتركت معهم المتهمة الثالثة في جريمة التعاطي .