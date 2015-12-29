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وزير الانتاج الحربي: نشارك بالمشروعات القومية الكبري بالطاقات التصنيعية والبشرية

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وزير الانتاج الحربي: نشارك بالمشروعات القومية الكبري بالطاقات التصنيعية والبشرية وزير الانتاج الحربي: نشارك بالمشروعات القومية الكبري بالطاقات التصنيعية والبشرية

الدكتور محمد سعيد العصار وزير الإنتاج الحربي

قال اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي إن الوزارة تشارك فى المشروعات القومية من خلال الاستفادة من طاقات الوزارة التصنعية والبشرية، مشيرا إلى مشاركة الوزارة فى مشروع مليون ونص المليون فدان من خلال حفر الأبار وإقامة محطات للصرف الصحي وتحلية المياه.

وأوضح العصار – على هامش حفل إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج تدريب القيادات بالجهاز الإدارى بالدولة – أن الوزارة تقوم بحفر الأبار فى توشكى والمنيا لاستصلاح الأراضي فضلا عن أن بعض الأبار ستعمل بالطاقة الشمسية وسيتم تركيب تلك الوحدات من خلال وزارة الانتاج الحربي.

وأشار إلى أنه يتم حاليا إقامة محطات للصرف الصحي ومشروعات لتحلية مياه وجمع المخلفات والخلايا الشمسية للمساعدة على إقامة المجمعات السكنية في تلك المناطق.

وفى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول تعاون الوزارة مع اتحاد الصناعات المصرية، قال اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي إن الوزارة قامت بالتعاون مع اتحاد

الصناعات المصرية من خلال استغلال الامكانات الموجودة لدى الوزارة والتعاون مع الاتحاد فى تسويق المنتجات والاشتراك فى المعارض التى يقيمها الاتحاد بما يعود بالنفع على الجميع، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق الطموحات والأهداف المرجوة.

وعن مشاركة وزارة الانتاج الحربي فى تطوير مصنع النصر لانتاج للسيارات، أوضح العصار أن الموضوع ما زال قيد الدارسة.

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