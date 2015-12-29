إخلاء سبيل 2 من متهمي «أنصار بيت المقدس الثالثة» على ذمة القضية

أمر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، بإخلاء سبيل المتهمين محمد ضيف عباس، وعبدالله ضيف عباس، على خلفية انضمامهما لجماعة أُسست على خلاف القانون، في القضية المعروفة بـ”أنصار بيت المقدس الثالثة”، والتي حملت رقم 857 لسنة 2014.

وأكد خالد المصري، محامي المتهمين، أن المتهمين يملكان “ميكروباص”، وتصادف توصيل المتهم محمد ضيف، لمجموعة من عناصر “أنصار بيت المقدس”، الذين تم إلقاء القبض عليهم، مشيرًا إلى أنه حينما ثبت عدم انتمائه للجماعة، تم إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم، عدة جرائم منها:” الإنضمام لجماعة أُسِّسَت خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، واعتناق أفكار تكفيرية، فضلًا عن تمويل جماعة محظورة “.