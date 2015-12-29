سامح شكرى يلقى بميكروفون الجزيرة من منصة اجتماعات سد النهضة للمرة الثالثة

رفض وزير الخارجية سامح شكرى للمرة الثالثة الحديث و"مايك" قناة الجزيرة أمامه، فى ختام اجتماعات سد النهضة لوزراء الرى والخارجية الذى يعقد حاليًا فى العاصمة السودانية الخرطوم.

وطلب الوزير أن يتم إزاحة "المايك" من أمامه، وتم رفعه، ولكن جاء المراسل ووضعه مرة أخرى.

>وأكد شكرى أنه تم توقيع وثيقة للالتزام بمبادئ إعلان المبادئ الموقع بين قيادات الدول الثلاث فى مارس الماضى.

وأوضح أنهم يعملون بكل جهد فى بناء الثقة والتوصل إلى تفاهمات لتحقيق مصلحة مشتركة، مشيرًا إلى أن هناك اطمئنانًا بما تم التوصل إليه، وتم التوصل إلى وثيقة تؤكد الالتزام الكامل بالإطار القاونى وهو اتفاق إعلان المبادئ.

وأضاف شكرى فى المؤتمر الصحفى: "نسير بخطوات واثقة ونعمل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى، ونسعى لمزيد من التفاهم".

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