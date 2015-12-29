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الكشف عن - سبب رحيل الظاهرة رونالدو عن ريال مدريد

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الكشف عن - سبب رحيل الظاهرة رونالدو عن ريال مدريد الكشف عن - سبب رحيل الظاهرة رونالدو عن ريال مدريد

كشف فابيو كابيللو المدير الفني الإيطالي الذي قاد ريال مدريد على فترتين، عن أسباب الاستغناء عن البرازيلي رونالدو في شتاء 2007.

ورحل الظاهرة عن ريال مدريد في يناير 2007 متجها إلى ميلان، بعد أن لعب لصفوف الميرنجي من 2002.

كابيللو قال لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت": "رونالدو وصل إلى مدريد بوزن 96 كيلوجرام قبل بداية الموسم، وطلبت منه أن يقلل وزنه إلى 88 كيلوجرام، ولكن هذا كان مستحيلا ولم نستطع أن نفعل شيئا حيال الأمر".

واستدرك "رونالدو أفضل لاعب دربته في حياتي، ولكن تأثيره السلبي وقتها كان قد بدأ يظهر في غرفة اللاعبين".

وتابع الإيطالي المخضرم "عندما رحل في يناير كل شيء تغير في الفريق، ونجحنا في تعويض فارق الـ9 نقاط مع برشلونة في الصدارة".

وتوج ريال مدريد بالليجا في هذا الموسم تحت قيادة كابيللو بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة.

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