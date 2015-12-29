العاهل السعودي يستقبل اردوغان في زيارة رسمية تستغرق يومين

وصل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة السعودية الرياض، منذ قليل، فى زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقى خلالها العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

ومن المقرر أن يلتقى أردوغان أيضا ولى العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ووولى ولى العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لبحث العديد من الأمور الأمنية والعسكرية بين البلدين، وتأتى زيارة أردوغان للمملكة العربية السعودية بناء على دعوة من الملك سلمان.

وسوف تكون تلك االزيارة الثانية للرئيس التركى إلى المملكة، بعد زيارة فى مارس الماضي، بحث خلالها مع الملك سلمان العديد من الملفات الإقليمية والدولية.