كلوب: قدوم جوارديولا سيعني وصول أفضل مدرب في العالم إلى إنجلترا

(إفي) يعتقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن تولي الإسباني بيب جوارديولا تدريب مانشستر سيتي -كما تؤكد العديد من التقارير الإعلامية- سيعني أن الدوري الإنجليزي قد كسب "أفضل مدرب في العالم على الأرجح".

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية اليوم الثلاثاء "لو حدث ذلك فعلا فسيعني على الأرجح قدوم أفضل مدرب في العالم ومن ثم ستصبح الأمور أصعب نسبيا على كل الفرق الأخرى. لكن ذلك لا يزال يبدو بعيدا".

ومزح الألماني قائلا "لو كان لهذه الشائعة نفس صدق الشائعات الأخرى التي تتعلق بالانتقالات فسينتهي الأمر بجوارديولا في مكان مختلف تماما".

من جانب آخر أعرب مدرب ليفربول عن رضاه عن النتائج التي حققها حتى الآن مع الريدز.

وقال "قدمنا لحظات ومباريات رائعة للغاية إلا أن بعض النتائج كذلك كانت أقل إيجابية. لكن أي شخص يفكر قليلا سيعلم أن ذلك طبيعي".

وأكد في هذا الصدد أنه "حتى الوقت الحالي، كل شيء في الطريق الصحيح" رغم اعترافه بأن الأمور "دائما كان يمكن أن تصبح أفضل لكن كان يحتمل كذلك أن تكون أسوأ".

وقال "الأمر الواضح هو أن ليفربول ناد رائع ومن الممتع العمل هنا".

وكانت (بيلد) قد كشفت الخميس الماضي أن جوارديولا سيحصل على 25 مليون يورو سنويا من مانشستر سيتي الفريق الذي افترضت أنه تعاقد معه للمواسم الثلاثة المقبلة.

وفي حالة تأكد المعلومة، التي لم يعلق عليها النادي أو المدرب سيتحول جوارديولا إلى أعلى مدربي كرة القدم راتبا حيث سيتضاعف ما يتقاضاه حاليا من النادي البافاري.

وزادت مجلة (كيكر) الرياضية أمس الاثنين على تلك المعلومة مؤكدة نقلا عن "مصادر بريطانية موثوقة" أن مدرب بايرن ميونيخ وقع بالفعل عقدا لتدريب مانشستر سيتي اعتبارا من الصيف المقبل رغم أن عقد المدرب الحالي مانويل بيليجريني ينتهي في 2017.